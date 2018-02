Moulin Rouge-regisseur Baz Luhrmann werkt aan twee nieuwe musicals

In gesprek met Variety vertelt de regisseur, die in 2013 zijn laatste speelfilm The Great Gatsby uitbracht, dat het gaat om "grote muziekfilms".

"Twee films waar ik nu al jaren aan werk. Ik moet nog bepalen welke het meest relevant is in deze verwarde, lelijke wereld", aldus de 55-jarige Luhrmann.

"Wat zo leuk is aan musicals, is dat wanneer ze succesvol blijken, ze nooit meer verdwijnen", vertelt de regisseur over zijn voorkeur voor dit genre. "The Sound of Music wordt elke dag wel ergens ter wereld gespeeld. (…) In musicals zit veel aangedikte emotie. Daarom is het plot in een musical simpel, zodat je die emoties kunt opblazen."

Oscar

Moulin Rouge, die de Australiër niet alleen regisseerde maar ook schreef, werd in 2002 genomineerd voor de Oscar voor beste film. Dit jaar wordt er een Broadwaymusical gemaakt van de film, waarin acteurs Nicole Kidman en Ewan McGregor de hoofdrollen speelden.

Na deze film maakte hij het minder positief ontvangen Australia en in 2013 verscheen The Great Gatsby met Leonardo DiCaprio. In 2016 maakte Luhrmann de muzikale serie The Get Down voor Netflix. Vorig jaar werd bekend dat er geen tweede seizoen volgt.