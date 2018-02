Deze films en series verschenen afgelopen week nieuw op Netflix

Series

Goed nieuws: sinds deze week is het eerste seizoen van de langverwachte original Seven Seconds op Netflix te bekijken. De heftige serie van de makers van The Killing volgt het verhaal van de Afro-Amerikaanse tiener Brenton die na een aanrijding met de politie komt te overlijden. Zijn naasten zijn er zeker van: dit was opzettelijk. Wat volgt is een dramatische rechtszaak, waarbij een corrupte politiechef koste wat kost het voorval in de doofpot probeert te stoppen.

Voor een extra portie spanning en mysterie, kijk je twee seizoenen van The Frankenstein Chronicles. In het Londen van 1827 jaagt een rechercheur op een moordenaar met een sinistere voorliefde voor verminking. De zoektocht neemt (uiteraard) een angstaanjagende wending.

En voor de liefhebber van historische verhalen: ook het tweede seizoen van de dramaserie Marseille, met Gerard Depardieu in de hoofdrol, staat nu op Netflix.

Voor een kijkje in de keuken van sterren-chef David Chang, kijk je naar het eerste seizoen van Ugly Delicious, waarin hij een culinaire wereldreis maakt. In The Arrangement nemen 's werelds meest getalenteerde bloemschikkers het tegen elkaar op en in Strippers krijg je een ongecensureerd kijkje in de wereld van Schotse strippers.

Films

Een absolute aanrader is de gloednieuwe Netflix-originial Mute. Regisseur Duncan Jones (zoon van David Bowie) komt met deze film na Moon, Source Code en Warcraft met een keiharde scifi-thriller. Een dove barman probeert te achterhalen wat er met zijn partner gebeurd is. Daarvoor moet hij het wel tegen een stel beruchte gangsters opnemen.

Voor nog wat meer spanning, kijk je Forgotten over een jongen wiens ontvoerde broer opeens weer opduikt. Hij lijkt compleet veranderd te zijn en zich niets meer te herinneren, waarna er een zenuwslopende zoektocht naar de waarheid ontstaat.

In de actiefilm Fullmetal Alchemist probeert Edward het lichaam van zijn broer te herstellen. Tegelijkertijd houdt de regering én een leger monsters hem nauwlettend in de gaten. Toch liever iets luchtigers voor een avondje familie-vermaak? Zet dan vooral Angry Birds: de Film aan.

