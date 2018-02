Sam Rockwell toegevoegd aan stemmencast tekenfilm Angelina Jolie

One and only Ivan is gebaseerd op het gelijknamige boek van Katherine Applegate, schrijft filmblad Variety.

Rockwell, die genomineerd is voor een Oscar voor zijn rol in Three billboards outside Ebbing, Missouri, speelt de hoofdrol van Ivan, een gorilla die in een kooi in een winkelcentrum woont. Ook een olifant en een hondje wonen daar.

Als er een baby-olifantje bijkomt, neemt de gorilla de zorg voor het kleine beest op zich en probeert hij te ontsnappen aan de nare eigenaren.