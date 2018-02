"Ik kan het alleen nog niet vertellen. Nog een paar weken wachten, maar ik moet al bijna huilen als ik er aan denk", zegt Travolta in gesprek met The Mirror.

Travolta had in Grease de hoofdrol met Olivia Newton-John. De film wordt gezien als een klassieker. Het vervolg, Grease 2, waarin Travolta en Newton-John ontbraken, was minder succcesvol.

Grease keert in april in ieder geval in een aantal landen terug in de bioscoop.