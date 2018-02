Joss Whedon trekt zich terug als schrijver en regisseur van Batgirl

In een verklaring aan The Hollywood Reporter zegt Whedon dat het een moeilijke beslissing was zich terug te trekken. "Batgirl is zo'n spannend project. Met zulke goede ondersteuning van Warner Bros en DC Entertainment kostte het mij maanden om te beseffen dat ik geen verhaal had."

Whedon bedankte DC-president Geoff Johns en Warners Picture Group-president Toby Emmerich voor hun steun. "Ik ben Geoff en Toby en iedereen die zo gastvrij was toen ik aan kwam dankbaar. Ook waren ze zo begripvol nadat ik, hoe zeg je dat anders, faalde."

Eigen film

Batgirl is een van de meest populaire superhelden ter wereld, maar heeft nog nooit haar eigen film gekregen. De film moest gebaseerd zijn op het Batgirl-verhaal dat voor het eerst werd onthuld in 1967, toen Barbara Gordon, de dochter van Gotham City-politiecommissaris James Gordon, verscheen als het personage Batgirl.