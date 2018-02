Acteur Chris Tucker bevestigt vervolg op Rush Hour

"Het gaat gebeuren", aldus Tucker in de podcast The Plug. "Jackie (Chan, zijn tegenspeler, red.) is er klaar voor en we willen het op zo'n manier doen dat mensen de film nooit gaan vergeten."

In oktober 2017 hintte tegenspeler Chan al op een mogelijk vervolg van de succesvolle filmreeks. Hij had het script voor Rush Hour 4 al goedgekeurd, het was alleen de vraag of Tucker ook interesse had om mee te werken. Het is inmiddels twintig jaar geleden dat Chan en Tucker in het eerste deel te zien waren.

Rush Hour draait om een nette agent uit Hong Kong, die wordt gekoppeld aan een grofgebekte agent uit Los Angeles.

De eerste drie delen werden geregisseerd door Brett Ratner, die momenteel in opspraak is doordat hij door meerdere vrouwen is beschuldigd van seksueel misbruik. De regisseur stopte daarom met zijn werk bij filmstudio Warner Bros. Het lijkt daarom niet waarschijnlijk dat hij weer de regie van het vierde deel op zich neemt.