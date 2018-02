Recensieoverzicht I, Tonya: Margot Robbie 'briljant' als Tonya Harding

Volkskrant - Vier sterren

"I, Tonya is geen verhaal waarin deze underdog zichzelf weet te bewijzen; deze film onderstreept dat het geen bal uitmaakt wat je wel of niet kunt als de media en het publiek hun oordeel al klaar hebben. (...) De film is deels een nep-documentaire, waarin de personages hun eigen visie uit de doeken doen. Ook doorbreken ze regelmatig de 'vierde wand': 'Dit is zeker niet gebeurd', aldus Tonya, die haar echtgenoot achterna zit met een geweer. (...) I, Tonya is prettig verwarrend en roept vragen op over roem, slachtofferschap, media, sensatiezucht en de menselijke behoefte aan rechtlijnige verhalen."

Lees de hele recensie

AD - Vier sterren

"Diverse keren wordt in de bij vlagen hilarische film verwezen naar de volkse afkomst van de brutale Harding, die geen goed kan doen in de ogen van de nuffige juryleden. (...) I, Tonya toont een vrouw die tegen de klippen op haar plaats probeert te veroveren in een vijandige omgeving. Wie spreekt de waarheid, zeker wat betreft de aanslag op Kerrigan? Het gejongleer met verklaringen levert een fascinerend drama op."

De Telegraaf - Vier sterren

"I, Tonya reconstrueert op een zwart-komische, semi-documentaire manier de lange weg van Tonya Harding naar de kunstschaatstop. Haar armoedige achtergrond zit haar niet mee, hoeveel talent ze ook heeft. Verder wordt ze van jongsaf aan gepusht door een loeder van een moeder, gespeeld door Oscar-kandidate Allison Janney. (...) De Australische regisseur Craig Gillespie (Lars and the real girl) steekt de draak met de onbeholpen pogingen van Jeff (Tonya's inmiddels ex-man, gespeeld door Sebastian Stan, red.) en zijn makkers om Tonya's carrière op misdadige wijze vooruit te helpen. Tegelijk wekt de cineast sympathie voor de verguisde titelheldin van zijn film."

Lees de hele recensie

NRC - Vier sterren

"Filmster Margo Robbie geeft blijk van uitstekende smaak door het knappe script van Steven Rogers te kiezen en daar regisseur Craig Gillespie (Lars and the Real Girl) aan te koppelen. I, Tonya volgt in grote lijnen Hardings versie, maar laat als een soort pastiche op de gedramatiseerde documentaire meerdere uiterst onbetrouwbare vertelstemmen aan het woord. (...) Het knappe van I, Tonya is dat de hamvraag naar haar rol in ‘Het Incident’ irrelevant wordt. Harding is een slachtoffer dat zelf ook klauwt en bijt, en of ze vals speelde? P-lease!Haar hele wereld speelt vals. De film gaat niet zozeer over mediahypes, maar over de wijze waarop Big Media de Amerikaanse klassenmaatschappij schraagt."

Lees de hele recensie

Het Parool - Geeft geen sterren

"Een zeer amusante film waarin geweldig wordt geacteerd; de acteurs hebben zich kunnen uitleven. Caitlin Carver is goed gecast als Nancy Kerrigan; hetzelfde geldt voor de zeer bonte entourage rond Tonya's ex-man. Hilarisch, soms op het karikaturale af is Allison Janney als Tonya's moeder LaVona. De net iets te mooie Margot Robbie (Suicide squad) schittert als de ambitieuze, grofgebekte Tonya, wier musculaire voorkomen, muzieksmaak (ze schaatste onder meer op ZZ Top en filmmuziek uit Jurassic Park) en zelfgemaakte, ordinaire outfits een doorn in het oog waren van het keurige kunstschaatswereldje. Haar drievoudige axel komt overigens uit de computer."