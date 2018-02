'Disney wil live action-versie Pinokkio van Paddington-maker'

De filmmaker zou door de maatschappij zijn benaderd om van de animatiefilm uit 1940 en het originele verhaal uit 1883 een nieuwe versie te maken waarbij alle personages worden gespeeld door acteurs.

Disney doet dit de laatste jaren regelmatig met populaire animatiefilms. Zo werden Beauty and the Beast, Maleficent en Alice in Wonderland al opnieuw verfilmd.

Variety meldt dat het verhaal van de levende pop die met de hulp van een pratende krekel moet bewijzen dat hij het in zich heeft om een echt jongetje te worden al is herschreven tot een nieuw filmscript. Wie in de nieuwe film moeten gaan spelen is nog niet bekend.

Mocht King ja zeggen, is het niet de enige film waar hij mogelijk een nieuwe versie van maakt. Zo wordt de regisseur ook getipt als de maker van een nieuwe film over snoepmaker Willy Wonka uit Sjakie en de chocoladefabriek​.