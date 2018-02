Achmed Akkabi voelde 'wanhoop' op set Broeders in Jordanië

"Dit is een film die iets zegt over de tijd waarin we leven", stelt Akkabi. "Dat voel je aan alles. We hebben in Jordanië letterlijk in vluchtelingenkampen gedraaid: je wordt onderdeel van de chaos en de wanhoop. Je ziet de gezinnen voor je, de duizenden kinderen die geen idee hebben wat de toekomst biedt of hoe lang ze nog in deze omstandigheden moeten blijven leven."

Regisseur Hanro Smitsman stond erop dat de film op locatie zou worden gedraaid. "Ik snap dat wel; dit resultaat hadden we niet kunnen bereiken op een set in Amsterdam."

Broeders is in wezen een roadmovie, legt de hoofdrolspeler uit. "Net als mijn personage Hassan heb ik me niet echt voorbereid op wat ik in Jordanië, vlakbij de Syrische grens, kon verwachten. Ik heb de hele situatie tijdens de opnames ook gewoon over mij heen laten komen."

Ingelezen

Wel heeft de acteur zich ingelezen over jihadisme en de oorlog in Syrië zelf. "Hassan is een comedian die zich zo min mogelijk met religie of de situatie in het Midden-Oosten wil inlaten. Maar ik vond het als mens heel fijn en zinvol om meer te begrijpen van de oorlog in Syrië en welke partijen daar allemaal een rol in spelen. Ik wil niet onverschillig worden, al begrijp ik wel dat veel Europeanen de draad kwijt zijn over wat er daar gebeurt."

De acteurs en de crew van de film sliepen niet in het vluchtelingenkamp, daarvoor kregen ze geen toestemming. "Elke dag moesten we anderhalf uur met de auto naar het kamp rijden", vertelt Akkabi.

Een groot deel van de crew bestond uit lokale professionals, met wie de Nederlanders veel hebben gepraat. "Je deelt de liefde voor het vak, dat schept een soort basis om contact te leggen en goede gesprekken te voeren. Sommigen van hen waren vóór de Syrische president Assad en vonden dat hij het land op een goede manier probeert te leiden."

Schorpioenen

Echt gevaarlijke situaties maakte de acteur niet mee tijdens het draaien. Of toch wel, bedenkt hij zich opeens. "Er kwam op een gegeven moment in een scène een colonne langs van het Syrische leger", vertelt hij. "We moesten ons verschuilen langs de kant van de weg om ze te laten passeren. Ik lag op een steen en zag opeens een hele schorpioenenfamilie tegenover mij. De grootste rende met zijn staart omhoog récht op mij af."

Akkabi wist overigens op tijd weg te komen. "Verder hebben we echt alleen maar positieve ervaringen in Jordanië gehad. Het zijn ontzettend aardige mensen die eigenlijk ook niets liever willen dan rust en vrede en gewoon hun leven kunnen leiden, net zoals wij."

Broeders draait op dit moment in de Nederlandse bioscopen.