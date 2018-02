'Danny Boyle is favoriet voor regie nieuwe James Bond'

Dat melden ingewijden aan filmsite Variety. Er zou door partijen nog geen overeenkomst zijn gesloten, maar mogelijk vinden er wel al gesprekken plaats.

De 25ste Bond-film, de laatste waarin acteur Daniel Craig te zien is, komt in november 2019 uit. Boyle en Craig hebben al eens samengewerkt, namelijk voor de korte film die werd getoond tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen van 2012. Hierin was Craig samen met de Britse koningin Elizabeth te zien.

Boyle zou momenteel werken aan een nog titelloze film, maar omdat de productie nog niet is gestart, is het mogelijk dat deze film wordt uitgesteld zodat Boyle kan beginnen met de regie van de nieuwe film in de Bond-reeks.