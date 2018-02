'Jessica Chastain gaat Beverly spelen in vervolg It'

De miniserie It, die in 1990 werd gemaakt naar het boek van Stephen King, vindt plaats op twee tijdstippen: rond 1960, als de hoofdpersonages jonge tieners zijn, en 27 jaar later. Voor de filmversie werden deze twee periodes uit elkaar gehaald.

De film It van afgelopen september vertelde het verhaal van de tieners, dat zich deze keer afspeelde in 1988. In het vervolg draait het om het groepje, 'The Losers Club', als volwassenen.

De nu 16-jarige Sophia Lillis liet eerder in een interview met Veronica Magazine weten dat als zij het voor het zeggen had, Chastain het personage van haar zou overnemen.