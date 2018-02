Bill Gates speelt gastrol in The Big Bang Theory

In de aflevering ontvangt Penny (gespeeld door Kaley Cuoco) Gates op haar werk. Haar vrienden doen er vervolgens alles aan om Gates te kunnen ontmoeten, aldus Entertainment Weekly.

Gates is lang niet de eerste die een gastrolletje te pakken heeft in The Big Bang Theory. Eerder verschenen al namen als Carrie Fisher, Stephen Hawking, Buzz Aldrin, Stan Lee en Bill Nye als zichzelf in de sitcom.

Gates, een van de rijkste personen op aarde, maakt overigens niet zijn acteerdebuut. Hij was in 2001 al eens als zichzelf te zien in de serie Frasier.