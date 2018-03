Thekla Reuten was 'grote ontdekking' voor regisseur Francis Lawrence

"Thekla was een goede toevoeging aan de cast en bovendien is ze een fantastisch persoon. Ze was voor mij een grote ontdekking", aldus de regisseur, naast Red Sparrow onder andere bekend van The Hunger Games.

De regisseur werkte voor drie van de vier films samen met Jennifer Lawrence, geen familie, die hij nu ook weer in de hoofdrol castte. "Toen we net klaar waren met The Hunger Games kreeg ik het boek Red Sparrow (geschreven door Jason Matthews, red.) onder ogen en ik dacht gelijk aan Jennifer", motiveert Lawrence zijn keuze om weer met de actrice te werken.

"Ik wist direct dat het iets voor haar zou zijn. Er is wel een gelijkenis tussen Katniss (Lawrences rol in The Hunger Games, red.) en Dominika. Beide vrouwen zijn eenzame karakters, die proberen te overleven in een wereld waar ze niet voor hebben gekozen in te leven."

In Red Sparrow krijgt de Russische Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) door haar oom Vanya (Matthias Schoenaerts) een leven als Russisch spion (Sparrow) aangeboden. Een echte keuze heeft ze niet: door de Russische geheime dienst wordt Dominika feitelijk in haar rol van verleidersspion gedwongen. Ze krijgt de opdracht om CIA-agent Nathaniel Nash (gespeeld door Joel Edgerton) te verleiden en hem de naam van een Russische 'mol' te ontfutselen.

'Donker materiaal'

De opleiding (door Dominika aangeduid als ‘whore school’) tot Red Sparrow vraagt veel van de studenten, zowel van hun fysieke als hun mentale uithoudingsvermogen. Dominika moet volledig in dienst staan van anderen, haar lichaam behoort toe aan de staat. Ze moet zich bijvoorbeeld volledig uitkleden voor de klas. Lawrence: "Strippen voor een vol klaslokaal was misschien wel het meest extreme dat ik ooit in mijn leven deed. Er is sowieso veel donker materiaal in de film, maar gelukkig was ik er goed op voorbereid. Ik voelde me ook erg op mijn gemak bij de crew, waarvan ik de meesten al kende van The Hunger Games. Tsja, als ik er niet klaar voor zou zijn geweest, had een andere actrice deze rol moeten spelen."

Regisseur Francis Lawrence schuwt in de film dit 'donkere materiaal' niet. Verkrachting, naaktscènes en heftige martelscènes worden in Red Sparrow vrij expliciet getoond, iets wat niet erg gebruikelijk is in Hollywood. "Voor mij is dat nu eenmaal het verhaal. Ja het is heftig, en het zou goed kunnen dat het voor minder kijkers zal zorgen omdat niet alle leeftijden de film in de bioscoop mogen kijken, maar ik heb goede hoop dat het aanslaat bij het publiek waar we op hebben gedoeld", aldus Lawrence.

Ondoordringbaar

Voor Matthias Schoenaerts was het donkere randje van de film, en met name dat van zijn personage, "het interessantste element" van de film. Schoenaerts: "Vanya is heel ondoordringbaar, omdat je nooit weet of hij wel of niet oprecht is, wat zijn intenties zijn of wat zijn agenda is. Dat hij Dominika's oom is, vond ik boeiend, omdat daardoor zijn beroepsmatige houding naar haar toe in een compleet ander daglicht staat. Je vraagt je voortdurend af: probeert hij zijn nicht nu vooruit te helpen of is hij volledig in functie van een geheim programma? Dat vond ik het interessantste element."

Red Sparrow is vanaf donderdag 1 maart in de bioscopen te zien.