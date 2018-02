Oscar-genomineerde regisseur Get Out maakt nieuwe film

"Ik hou er van om verschillende genres te combineren. Een beetje thriller, horror, actie en humor is daarbij mijn favoriete combinatie", aldus Peele volgens The Hollywood Reporter tijdens een panel op een universiteit.

"Ik denk dat het qua toon wel een beetje met Get Out te vergelijken is, maar daar stoppen de gelijkenissen wel meteen. Ik wil een compleet andere film maken. Een ander thema dan racisme aankaarten in de volgende film."

De filmmaker is genomineerd in de categorie beste regisseur. Verder maakt Get Out kans op de Oscar voor beste acteur (Daniel Kaluuya), beste film en beste originele scenario. Mocht Peele een van de beeldjes winnen, is het zijn eerste Oscarwinst.