Filmregisseur Felix van Groeningen maakt VS-debuut in oktober

Beautiful Boy is de eerste Hollywoodfilm van de Belg. De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van New York Times-journalist David Sheff, wiens zoon Nick drugsverslaafd was.

Het verhaal over de drugsverslaving wordt verteld vanuit het standpunt van de vader.

Acteurs Timothée Chalamet, die genomineerd is voor een Oscar voor zijn rol in Call Me By Your Name en Steve Carell (The Office) spelen de hoofdrollen. Wanneer de film in Europa te zien is, is nog niet bekend.