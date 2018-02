Acteur Rutger Hauer vindt vervolg op Blade Runner 'nutteloos'

Dat zegt de 74-jarige Hauer in gesprek met The Hollywood Reporter.

In het eerste deel vertolkte Hauer een rol als replicant, een kunstmatig mens. "Het vervolg zag er prachtig uit", beaamt Hauer in het gesprek. "Maar ik blijf maar worstelen met de vraag waarom de film precies gemaakt moest worden. Ik geloof in de uitspraak dat dingen als ze zó mooi zijn met rust gelaten zouden moeten worden."

Hauer stelt dat de eerste Blade Runner "niet over de replicants ging, maar over wat het betekent om mens te zijn. Net als E.T. Maar ik kon maar niet duiden wat het thema van de tweede film was. Het draait niet om de personages, er is geen humor, er is geen liefde, er is geen zien. Je ziet dat het een prachtige hommage aan onze eerste film is. Maar dat is voor mij niet genoeg." Hauer voegde er daarnaast aan toe dat "het totaal niet belangrijk is wat ik vind."

Das Boot

In het interview gaf Hauer ook nog toe dat hij spijt heeft van het afwijzen van de hoofdrol in de Duitse oorlogsthriller Das Boot. "Ze wilden mij voor de hoofdrol. Maar ik dacht dat het een boyscout-film onder water was; ik zei nee. Anderzijds kon ik daardoor wel ja zeggen tegen Blade Runner. Anders had ik tijdens het draaien van die film al op de set van Das Boot gestaan."