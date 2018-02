Jan Kooijman mist acteerwerk

In Echt niet ok speelt hij samen met onder andere Katja Schuurman in verschillende sketches, maar verder is er weinig ruimte voor acteren geweest in zijn agenda. In gesprek met AD vertelt Kooijman (36) dat hij daar nu zelf verandering in probeert te brengen.

Zo volgt een tweede reeks van de serie Echt niet ok. "Ook kijk ik momenteel of ik zelf wat kan ontwikkelen in drama. Ik heb het acteren wel gemist'', aldus de acteur.

De film De zevende hemel is de laatste film waar hij in te zien is geweest. Dat had hij van te voren niet verwacht. "Ik had juist het gevoel dat ik met die film een nieuwe stap had gezet op acteergebied."