Marvel-film Black Panther breekt records

Dat is de vier na hoogste opbrengst uit een openingsweekend ooit, en het beste resultaat uit de eerste drie dagen van een film die in februari uitkomt.

Analisten verwachten dat dat bedrag maandag, een vrije dag in de VS in verband met Presidents Day, zal oplopen tot 218 miljoen dollar (176 miljoen euro). Daarmee zal Black Panther ook de best scorende film in een lang weekend ooit zijn.

Black Panther is de eerste Marvel-film die door een Afro-Amerikaan is geregisseerd. Ook de scriptschrijvers en bijna alle castleden zijn donker. De film, met onder meer Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o en Angela Bassett in de gelederen, wordt dan ook gezien als baanbrekend.