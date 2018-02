Three Billboards grote winnaar bij uitreiking Bafta's

De film van regisseur Martin McDonagh vertelt over een moeder (Frances McDormand) die op onconventionele wijze de aandacht van de lokale sheriff voor de onopgeloste moord op haar dochter probeert vast te houden.

De thrilller werd ook nog onderscheiden voor het origineelste script en bovendien kreeg hoofdrolspeelster McDormand de Bafta als beste actrice.

Gary Oldman werd gehuldigd als beste acteur wegens zijn overtuigende werk in Darkest Hour, over de rol van Churchill in de oorlogsverklaring van de Britten aan Hitler in mei 1940.

Nederland

Allison Janney (I, Tonya) en Sam Rockwell (Three Billboards) mochten naar voren komen voor de beste bijrollen. De prijs voor de beste regie ging naar Guillermo del Toro (The Shape of Water).

De Nederlandse genomineerden vielen buiten de prijzen. Dat waren cameraman Hoyte van Hoytema (camerawerk Dunkirk), regisseur Paul Verhoeven (niet-Engelstalige film Elle) en grimeur Arjen Tuiten (Wonder). Van Hoytema en Tuiten zijn volgende maand ook kandidaat bij de Oscar-uitreikingen.