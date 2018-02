Sylvia Hoeks speelt Sylvia Kristel in filmbiografie

Dat meldt Variety.

De film zal geregisseerd worden door de Vlaamse regisseur Michael J. Roskam, die ook Rundskop en The Drop maakte. Het script is van de hand van de eveneens Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst, bekend van het boek De Helaasheid der Dingen.

Kristel maakte furore met haar rol als Emmanuelle in de gelijknamige negendelige erotische filmreeks. In 1978 speelde ze mee in de Nederlandse film Pastorale 1943 van Wim Verstappen. Later was de actrice te zien in diverse Amerikaanse films, zoals Concorde-Airport (1979), The nude bomb (1980) en Private lessons (1981).

De nog ongetitelde film, die zal worden opgenomen in Frankrijk, België en Los Angeles, focust zich vooral op Kristels leven in de jaren '80 en '90, toen de actrice het moeilijk vond haar enorme succes met de Emmanuelle-films te evenaren.

Vrijgevochten

Volgens Hoeks was Kristel een van de vrouwen die een seksuele manier van kijken naar seks voor vrouwen opende. "Ze was ook erg vrijgevochten, misschien zelfs te vroeg in dat opzicht voor haar generatie. Haar intelligentie en creativiteit als kunstenaar maakten haar moeilijk te vatten. Het was moeilijk te begrijpen wie ze was," aldus de Blade Runner 2049-actrice.

Na haar alcohol- en drugsverslavingen, waar ze nooit een geheim van maakte, overleed Kristel in 2012 op 60-jarige leeftijd aan slokdarmkanker.