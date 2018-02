Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

De nieuwe Spaanse serie Tiempos de Guerra (Tijden van Oorlog) speelt zich af tijdens de rifoorlog in 1921. De Rifoorlog, een guerrillastrijd om onafhankelijkheid van het gebied, werd van 1920 tot 1926 uitgevochten tussen Spanje (later bijgestaan door Frankrijk) en de Rif-Republiek. In de serie opent een aantal verpleegsters uit rijke Madrileense families tijdens deze oorlog een veldhospitaal in Melilla. Ze redden levens, maken vrienden en vinden liefde. Het hele eerste seizoen is vanaf nu te zien.

Ook nieuw is de serie Everything Sucks! Waar de hitserie Stranger Things (waarvan de makers onlangs nieuwe informatie deelden over het langverwachte derde seizoen je terugbrengt naar de jaren '80, waan je je bij het zien van deze nieuwe Netflix Original weer in de jaren '90. Het verhaal draait eveneens om een groepje tieners, ditmaal zonder andere dimensies en enge monsters. Everything Sucks! speelt zich af in 1996 in het plaatsje Boring, in de Amerikaanse staat Oregon. Een stel buitenbeentjes trotseert in de video- en toneelclubs van hun school de ups en downs van het tienerleven in het VHS-tijdperk. Vanaf nu staat het hele eerste seizoen op Netflix.

Ook verschenen er deze week nieuwe afleveringen van Star Trek: Discovery, Black Lightning en DC's Legends of Tomorrow, en zijn het volledige tweede seizoen van Greenhouse Academy, drie seizoen van Crazy Ex-Girlfriend en alle zes seizoenen van de jeugdserie Draken: race naar de rand te streamen.

Films

In de nieuwe Netflix Original Irreplaceable You heeft niemand minder dan onze eigen Michiel Huisman de hoofdrol. De Nederlandse acteur speelt in dit romantische drama een man wiens grote liefde te horen krijgt dat ze ongeneeslijk ziek is. Michiels geliefde in de film, een schot in de roos voor fans van The Fault In Our Stars en Me Before You, is actrice Gugu Mbatha-Raw, die eveneens de hoofdrol speelt in de vorige week geheel onverwachts verschenen film The Cloverfield Paradox.

De Nederlandse film Hoe duur was de suiker vertelt het verhaal van twee jonge vrouwen die leven in het achttiende-eeuwse Suriname: de blanke Sarith (Gaite Jansen) en haar lijfslavin Mini-Mini (Yootha Wong-Loi-Sing). Terwijl Sarith verbitterd raakt door het harde leven in de kolonie, krijgt Mini-Mini haar eigen kans op geluk. Kan en durft ze die te grijpen ten koste van haar meesteres?

In de nieuwe show van acteur en cabaretier Chris Rock laat hij zich op een podium in Brooklyn van zijn beste kant zien. Verwacht in Tamborine ruim een uur lang scherpe opmerkingen over het vaderschap, ontrouw en de Amerikaanse politiek.

Naast deze titels zijn ook de films Norbit en Freddy Got Fingered te streamen.

Documentaires

Als eerste voetbalclub ooit heeft het Italiaanse Juventus een eigen serie op Netflix: First Team: Juventus. De documentaire volgt de club, die dit jaar haar 120e verjaardag viert, zowel op als naast het veld in het huidige seizoen 2017-2018, op weg naar hun zevende landstitel op rij en glorie in de Champions League. Ook leuk voor voetbalfans: de livewedstrijden in de Champions League zijn binnenkort bij Ziggo niet alleen in een betaalpakket, maar ook op het 'gratis' kanaal Ziggo Sport te volgen.

Enkele weken voordat Linor Abargil in 1998 Miss World werd, werd ze verkracht. In de voor een Emmy genomineerde documentaire Brave Miss World vertelt ze de wereld haar inspirerende verhaal.

In Guy Martin: Last flight of the vulcan bomber helpt voormalig autocoureur Guy Martin mee om de laatste luchtwaardige Vulcan-bommenwerper, gebruikt tijdens de Koude Oorlog, klaar te stomen voor een afscheidstoer. Het is een XH558 en zal een vlucht maken van 1600 km over Groot-Brittannië, waarna het definitief aan de grond blijft. Guy vertelt tijdens de restauratie van het vliegtuig verhalen over het iconische toestel.