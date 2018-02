Marco Kroon werkt aan film over militaire tijd in Afghanistan

Hij heeft Defensie gevraagd om toestemming voor en medewerking aan het project, zo meldt een woordvoerder van Defensie vrijdag.

De basis van de film zou het boek Danger Close van Kroon zijn. Hierin beschrijft hij zijn heldendaden waarvoor hij in 2009 de Willems-Orde kreeg. Regisseur Roel Reiné, bekend van de film Michiel de Ruyter, bevestigt dat hij betrokken is bij het project.

Defensie wacht met het geven van een nadere verklaring tot er duidelijkheid is over een incident dat in 2007 in Afghanistan plaatsvond. Kroon heeft toen een man om het leven gebracht die hem naar eigen zeggen had gemarteld en vernederd.

Hij heeft het incident pas tien jaar later aan Defensie gemeld. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak in onderzoek.

De gedecoreerde oorlogsheld raakte al eerder in opspraak. In 2011 werd hij aangeklaagd voor drugs- en wapenhandel. De rechtbank veroordeelde hem toen alleen voor illegaal wapenbezit. Hij werd vrijgesproken van het bezit van cocaïne.