Bonnie Soper speelt prinses Diana in film over Meghan Markle en Prins Harry

Eerder werd al aangekondigd dat Meghan Markle zal worden gespeeld door Parisa Fitz-Henley en Harry door Murray Fraser.

De Britse actrice Maggie Sullivan neemt de rol van de Britse koningin Elizabeth II op zich, meldt Deadline. De opnames van de film Harry & Meghan: A Royal Romance, zijn al begonnen in Vancouver, zodat de film al in het voorjaar klaar is. De film gaat over hoe Harry en Markle elkaar ontmoetten en hoe de liefde opbloeide.

Prins Harry en Meghan Markle maakten in november hun verloving bekend. Op 19 mei treden de twee in het huwelijk. Lifetime maakte al eerder William & Kate: The Movie, over Harry's broer prins William en zijn vrouw Catherine. Die film kwam elf dagen voor hun trouwdag uit, maar daarin waren 'Diana' en 'Elizabeth' niet te zien.