Apple bestelt nieuwe reeks van Late Late Show-spinoff Carpool Karaoke

In Apples Carpool Karaoke: The Series worden verschillende artiesten aan elkaar gekoppeld voor een autoritje. Een presentator, zoals Corden in het originele programma, is daar niet bij. Wel is de talkshowhost producent van de show en had hij in het eerste seizoen van de spin-pff twee gastoptredens; hij stapte in de auto met Will Smith en basketballer LeBron James.

In het eerste seizoen kwamen negentien gelegenheidskoppels samen in de auto. Onder hen onder meer zangeres Shakira en presentator Trevor Noah, Game Of Thrones-sterren Maisie Williams en Sophie Turner en de gehele familie Cyrus.

Een bijzondere aflevering was die met acteur Ken Jeong en rockgroep Linkin Park, opgenomen enkele dagen voor de zelfmoord van frontman Chester Bennington in juli.