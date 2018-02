Monica Bellucci wil graag rol in nieuwe Bond-film

"Ik zou graag terugkeren als een maffiabaas en vechten met Bond (gespeeld door Daniel Craig, red.)", zegt Monica Bellucci donderdag in gesprek met Daily Inquirer.

"Ik moet zeggen dat ik het geweldig vond om met Daniel Craig te spelen. Hij is een genereuze man, een geweldige acteur", vertelt Bellucci. "Hij is te zien in James Bond-films, maar hij heeft ook fantastische, kleinere films gedaan. Hij is heel erg beleefd. Hij heeft een soort mannelijkheid, maar op hetzelfde moment, is hij ook erg verlegen. Ik vind dat erg leuk."

Volgens de actrice zou Craig al eerder hebben gezegd dat hij het leuk zou vinden als Bellucci terugkeert in de films.

Waar de nieuwste film over zal gaan en wie er, naast Daniel Craig, nog een rol in zullen vertolken, is niet bekend.