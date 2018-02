Acteur Raymi Sambo gaat speelfilm regisseren

Aan niets overleden vertelt over de Caraïbische Thilda, die samen met haar dochter Joyce en zoon Kelvin in een flat in de Bijlmer woont. Kelvin heeft aids, tot grote schaamte van Thilda die hem angstvallig in huis verborgen houdt. Hierdoor krijgt de jongen niet de juiste medicatie en verslechtert zijn situatie.

De hoofdrollen in de film worden gespeeld door Perla Thissen, Jaike Belfor, Erwin Boschmans en Jonata Taal. Het scenario is van Esther Duysker. De film wordt geproduceerd door WonderPix en de opnames gaan 22 februari van start.

Aids Congres

Sambo strijdt al jaren voor meer 'donkere' verhalen in het Nederlandse theater, op televisie en in de bioscopen. Met zijn gezelschap VIG maakt hij al jaren toneelstukken over niet-blanke Nederlanders. Ook met zijn speelfilmdebuut wil hij een lans breken. "In Nederland worden geen films gemaakt waarin donkere acteurs de hoofdrollen hebben", stelt hij. "Je kan twee dingen doen. Of hier over klagen, of het heft in eigen hand nemen."

Aan niets overleden moet in juli 2018 tijdens het Wereld Aids Congres in Amsterdam in première gaan. Daarna zal de film volgens Sambo in de bioscopen te zien zijn.