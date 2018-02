Recensieoverzicht: Black Panther is 'meer dan een superheldenfilm'

De Volkskrant - vier sterren

"Om te beginnen is de film een cultureel fenomeen waarnaar lang is uitgekeken. Black Panther heeft niet alleen een zwarte superheld in de hoofdrol (dat is geen primeur: eerder waren er Hancock, Spawn en de Blade-trilogie), maar bevat een hele batterij zwarte topacteurs. Het zijn nu eens de witte gezichten die sterk in de minderheid zijn. (…) Los daarvan is Black Panther natuurlijk gewoon een vlotte actiefilm, die goed op zichzelf kan staan, maar met zijn gevechten en achtervolgingen, ironische terzijdes en niet al te perfecte helden ook naadloos past in het Marvel-filmuniversum. (…) Black Panther bewijst dat een superheldenfilm zo goed is als het slechtste karakter. Niet alleen de held, maar ook diens tegenstander moet intrigeren. (…) Het resultaat is een meer dan geslaagd, triomfantelijk superheldenspektakel."

Lees hier de hele recensie

AD – drie sterren

"Is dit de beste verfilming van een Marvel-avontuur? Niet per se. Toch is deze comicbookverfilming, net als DC Comics' Wonder Woman, een belangrijke release. Anno nu zijn heldenfilms die eens níét een blanke, westerse man op een voetstuk zetten, broodnodig. (…) Dat de door Kendrick Lamar geproduceerde soundtrack het avontuur begeleidt, doet de zaak zeker goed. Ondanks dit alles is de film wel te lang. Alsof het belangrijk was om alles, van urgente onderwerpen, actiescènes, geschiedenis en romantiek tot familiedrama's, in één film te verwerken."

Lees hier de hele recensie

NRC – vier sterren

"Coogler heeft zijn maatschappijkritiek slim gedoseerd. Hij wrijft de kijker zijn sociale boodschap nergens in, maar laat die subtiel, en soms komisch, tussen de regels doorschemeren. Hij weet dat hij in de eerste plaats een onderhoudende achtbaanfilm moet afleveren, en daar is hij volledig in geslaagd. (…) Black Panther komt wat hortend op gang en omdat dit een ‘oorsprongsverhaal’ is moet er ook iets te veel worden uitgelegd. Maar dat deze superheld een blijvertje is onder de blockbusterhelden is haast zeker."

Lees hier de hele recensie

Trouw – vier sterren

"Allereerst: Black Panther blijft natuurlijk een formulefilm. Eentje binnen het uitdijende filmuniversum van Marvel. Na zeventien gelijksoortige spektakelfilms zit daar wat sleet op, na de zoveelste capriolen van Iron Man of Captain America: het zijn meer en meer invuloefeningen geworden. (…) Wat Black Panther echt sterk maakt is hoe dit fictieve superheldenverhaal in context staat met de actualiteit, zonder drammerig of moralistisch te worden. Wijs keert Coogler de andere wang. Het maakt van Black Panther méér dan zo maar een superheldenfilm. Ook zijn T'Challa en Killmonger geen platte personages: de kijker zal begrip kunnen opbrengen voor slechterik Killmonger, T'Challa is de terecht twijfelende held. Dankzij de overtuigende Boseman en Jordan, maar ook dankzij regisseur/scenarist Coogler die de tijd neemt om de personages uit te diepen zonder zijn verhaal daarbij te vertragen."