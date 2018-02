Dev Patel speelt rol in Charles Dickens-boekverfilming David Copperfield

Dat meldt The Hollywood Reporter.

Het boek van Dickens werd gepubliceerd in 1850 en volgt het leven van David Copperfield, die werd gemodelleerd naar Dickens zelf, van zijn arme jeugd tot aan zijn succesvolle carrière als schrijver.

Het script voor de film is geschreven door Veep-schrijver Armando Iannucci en Simon Blackwell. Opnames voor de film zullen in juni in Londen van start gaan.

Patel werd in 2017 genomineerd voor een Oscar voor zijn rol in de film Lion en was ook te zien in de films Slumdog Millionaire, The Last Airbender en Hotel Mumbai.