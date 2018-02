John Cleese speelt hoofdrol in nieuwe BBC-comedyserie

Cleese zei in een interview in 2015 "nooit, maar dan ook nooit meer voor de BBC te willen werken". Hij noemde de Engelse televisiezender een clichématig bedrijf. De Brit wilde überhaupt niet meer voor tv werken. Ook meende hij dat de mensen die bij de BBC werkten "absoluut geen idee hebben waar ze mee bezig zijn".

Drie jaar later komt hij van die beslissing terug. Na het lezen van het script van Hold The Sunset zei hij: "Dit is het beste dat ik in de afgelopen honderd jaar gelezen heb, I love it!"

De serie gaat over weduwe Edith (Alison Stedman), die na jaren weigeren het huwelijksaanzoek van haar vriend Phil (Cleese) accepteert. Hun plan om te trouwen en naar een zonnig buitenland te vertrekken valt in duigen als Roger, de 50-jarige zoon van Edith, op haar stoep verschijnt en mededeelt dat hij zijn gezin heeft verlaten, zijn baan heeft opgezegd en weer thuis wil komen wonen om zijn levensgeluk terug te vinden.

De beslissing van Cleese om weer voor de BBC aan de slag te gaan valt niet bij iedereen in goede aarde. Fans noemen hem een hypocriet, omdat hij volgens hen "gewoon geld nodig heeft" en daardoor zijn principes aan de kant schuift.

Fawlty Towers

De BBC is in elk geval blij om Cleese weer aan boord te hebben: "Het is geweldig om John weer terug te hebben bij de sitcom-afdeling van de BBC. Zijn laatste show deed het best aardig."

Hiermee wordt met een dikke knipoog verwezen naar de succesvolle serie Fawlty Towers, die wereldwijd door miljoenen mensen bekeken werd. De show liep van 1975 tot 1979, maar werd meerdere malen herhaald.

Hold the Sunset bestaat uit zes afleveringen. De serie gaat op 18 februari in première op de zender BBC One.