Overzicht: deze romantische films kun je met Valentijnsdag bekijken

Bioscoop

Fifty Shades Freed



Het derde deel van de Fifty Shades-reeks begint romantisch: Christian en Anastasia zijn pas getrouwd en genieten van een mooie huwelijksreis. Hun relatie wordt op de proef gesteld als Christian weer in contact komt met Elena, de vrouw die hem introduceerde in de wereld van de experimentele seks.

Call me by your name

Deze film, genomineerd voor drie Oscars, is een verfilming van het gelijknamige boek van de Egyptisch-Amerikaanse schrijver André Aciman. Het verhaal draait om een ontluikende liefde tussen een Italiaanse en een Amerikaanse jongen. Hun relatie begint vriendschappelijk, maar blijkt uit te draaien in meer.

The Leisure Seeker

Het getrouwde koppel John (Donald Sutherland) en Ella Spencer (Helen Mirren) zijn al tientallen jaren getrouwd. John heeft beginnende Alzheimer en Ella wordt lichamelijk steeds brozer. Om nog eenmaal samen te genieten, besluiten ze een roadtrip te maken.

Netflix

The Holiday

Een romantische komedieklassieker die sinds kort te zien is op de streamingsdienst. De Amerikaanse Amanda (Cameron Diaz) verbreekt haar relatie en wil even iets anders. Hetzelfde geldt voor de Britse Iris (Kate Winslet). De twee besluiten van huis te ruilen en vinden een nieuwe liefde in hun tijdelijke thuisland.

It's Complicated

Tien jaar nadat ze gescheiden zijn, belanden exen Jane (Meryl Streep) en Jake (Alec Baldwin) weer bij elkaar in bed. Jake is inmiddels getrouwd en hun kinderen weten niks van de affaire af. Jane ontmoet intussen de wél vrijgezelle architect Adam (Steve Martin).

Amélie

De eigenzinnige Amélie (Audrey Tatou) vindt in deze geprezen Franse film een doos met foto's van iemand die ze niet kent. Ze gaat op zoek naar deze persoon en wordt verliefd op hem, ondanks dat ze hem nog niet heeft ontmoet.

Eternal sunshine of the spotless mind

Joel (Jim Carrey) en Clementine (Kate Winslet) beleven een hartstochtelijke relatie die uiteindelijk op bittere wijze eindigt. Beiden besluiten een nieuwe techniek uit te laten voeren waarmee alle herinneringen aan een bepaald persoon kunnen worden gewist.

Bridesmaids

Lillian, de beste vriendin van dertiger Annie gaat trouwen. Op het verlovingsfeest ontmoet Annie Helen, de "andere" beste vriendin van Lillian. Ze blijkt erg intimiderend te zijn en lijkt de vriendschap tussen Lillian en Annie expres in de weg te zitten.

My Big Fat Greek Wedding

De Grieks-Amerikaanse Toula Portakalos is op haar dertigste, tot onvrede van haar familie, nog vrijgezel. Als ze de Amerikaanse Ian ontmoet, probeert ze haar relatie geheim te houden voor haar familie omdat ze vreest dat zij hem niet goedkeuren.

When we first met

Noah (Adam Devine) is verliefd op Avery (Alexandra Daddario), maar de liefde is niet wederzijds. Dan ontdekt Noah een magisch fotohokje dat hem terug de tijd in kan sturen. Noah keert steeds terug naar het moment waarop hij Avery ontmoet en hoopt haar telkens opnieuw voor zich te winnen.