Dakota Johnson droeg string met superlijm voor Fifty Shades Freed

Johnson vertelt dat in een interview met MarieClaire.com.

"Ja, waar Jamie (Dornan, red.) een soort 'zakje' moest dragen, dat behoorlijk a-seksueel was, moest ik een strapless string aan. Dit was om je toch nog een beetje bedekt te voelen. Het was net alsof je tepels werden afgeplakt, maar dan meer naar beneden. Omdat het niet bleef zitten, werd het met superlijm vastgeplakt. Dat deed overigens geen pijn hoor, maar het was wel f*cking bizar," aldus Johnson.

Het opnemen van de seksscènes noemt Johnson "nooit makkelijk". "Het is niet relaxed en niet leuk. We hadden wel mensen op de set die ons konden uitleggen hoe bepaalde speeltjes werken, want het is natuurlijk te suf als je zo'n bdsm-scène opneemt en het helemaal verkeerd doet. Het luisterde allemaal heel nauw, maar ik denk dat Jamie en ik het goed gedaan hebben."