Metallica-zanger James Hetfield maakt speelfilmdebuut naast Zac Efron

Hetfield zal te zien zijn naast Zac Efron, die de rol van Bundy vertolkt, meldt Rolling Stone.

De zanger speelt verkeersagent Bob Hayward, die Bundy in 1975 in zijn auto aanhield. Bij die aanhouding ontdekte hij inbrekersgerei in de auto van de crimineel en vermoedde dat dit gereedschap voor meer duistere doeleinden werd gebruikt dan alleen voor inbraken. Hij nam Bundy hierna in hechtenis.

De 54-jarige Metallica-voorman verleende eerder zijn medewerking aan diverse series en films, waaronder de Showtime-serie Billions. Hierin was hij echter altijd te zien als zichzelf, of hij sprak een stem in van een animatiepersonage.

Charisma

Dit is de eerste keer dat hij in een bioscoopfilm te zien zal zijn. Hij werkte eerder samen met Extremely Wicked, Shocking Evil and Vile-regisseur Joe Berlinger aan de Metallica-documentaire Some kind of Monster. "Ik heb honderden uren doorgebracht met James en de rest van Metallica", aldus Berlinger in een verklaring.

"Hierdoor heb ik zijn charisma en krachtige verschijning van dichtbij mogen meemaken. Het lijkt me daarom dat hij dit ook geloofwaardig kan overbrengen in een dramatische rol."

Naast Hetfield en Efron zijn ook Lily Collins, Jim Parsons en John Malkovich te zien. Het is nog niet bekend wanneer de film, die momenteel wordt opgenomen, in de bioscoop te zien is.

Bundy vermoordde in de jaren 70 zeker dertig jonge vrouwen en misbruikte een aantal van hen voor en na hun dood.