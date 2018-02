Ethan Hawke speelt uitvinder Nikola Tesla in biografiefilm

In de film over de pionier zal deze uitvinding aan bod komen, maar ook zijn concurrentiestrijd met uitvinder Thomas Edison, meldt The Hollywood Reporter.

De twee werkten aanvankelijk samen, maar na een conflict in zowel hun zakelijke als wetenschappelijke relatie kwamen de uitvinders op slechte voet met elkaar te staan. Edison promootte gelijkstroom terwijl Westinghouse en Tesla wisselstroom bepleitten. Uiteindelijk trok Edison daarbij aan het kortste eind.

De wisselstroomgenerator en -elektromotor, uitgevonden aan het begin van de twintigste eeuw, worden nog steeds gebruikt in het huidige elektriciteitsnet. Tesla overleed in 1943. De elektrische auto Tesla, gemaakt door het gelijknamige bedrijf van Elon Musk, werd vernoemd naar de beroemde uitvinder.

Het is nog niet bekend wie in de huid van Edison zal kruipen. De regie zal worden verzorgd door Michael Almereyda, die eerder met Hawke werkte in de films Hamlet en Cymbeline.

De productie van de film gaat komende lente van start in New York.