Rachel Weisz denkt dat vrouwelijke James Bond geen goed idee is

Dat vertelt de actrice in gesprek met The Telegraph.

"Ian Fleming (de bedenker van Bond, red.) heeft ontzettend veel tijd gestoken om dit personage uit te schrijven", vertelt Weisz.

"Waarom zou je niet je eigen verhaal creëren, in plaats van dat je er een slechts nieuwe twist aan geeft en dat de vrouwelijke Bond vervolgens vergeleken wordt met al haar mannelijke voorgangers? Vrouwen zijn fascinerend en interessant en verdienen hun eigen verhalen", vindt de 47-jarige actrice, bekend van films als The Mummy en My Cousin Rachel.

Craig, die Bond sinds 2006 in vier films speelde, zal nog eenmaal in de huid kruipen van de geheim agent. Daarna zal de rol door een andere acteur worden gespeeld.

De vijfde Bond-film met Craig komt in november 2019 uit. Er is nog niets bekend over de titel of de inhoud van de nieuwe film.