Historisch epos Redbad al aan Verenigde Staten verkocht

Redbad zal komend jaar verder te zien zijn in in elk geval Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Japan en Korea.

Volgens producent Klaas de Jong is het "uniek voor een Nederlandse film" dat al zoveel territoria de filmrechten aankopen op basis van het script en een montage van ruwe beelden.

Redbad gaat over de Friese held Radboud, gespeeld door Gijs Naber, die in de vroege Middeleeuwen met hulp van de Vikingen strijd voerde tegen de christenen die hun geloof met harde hand opdrongen in de lage landen. De opnames vonden plaats in Eindhoven en op Ameland en in België, Duitsland en Denemarken.

Voor de film werd volgens producent De Jong een recordaantal figuranten gebruikt. In totaal meldden zich meer dan tienduizend mensen aan om in een van de actiescènes mee te spelen. Redbad is vanaf eind juni in de Nederlandse bioscopen te zien.