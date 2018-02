IJslandse filmmuziekcomponist Jóhann Jóhannsson overleden

De maker van de filmmuziek van onder meer Sicario, The theory of everything en Arrival werd dood aangetroffen in zijn appartement, melden Amerikaanse media.

Jóhannsson werd beschouwd als een van de grote talenten in Hollywood op zijn vakgebied. De componist kreeg de afgelopen jaren talloze prijzen, waaronder twee Oscarnominaties. Voor The Theory of Everything, over de jeugd van wetenschapper Stephen Hawking, ontving hij een Golden Globe.

Behalve als componist had Jóhannsson in IJsland ook een carrière als solomuzikant. De muzikant werkte op dit moment aan de muziek van het bijbelse drama Mary Magdalene, met Rooney Mara en Joaquin Phoenix. De Duitse autoriteiten onderzoeken zijn doodsoorzaak.