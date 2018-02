Jake Gyllenhaal en Ansel Elgort te zien in misdaadthriller Finest Kind

Het verhaal van de film draait om twee broers, gespeeld door Gyllenhaal (Brokeback Mountain) en Elgort (Baby Driver), meldt Deadline.

Zij sluiten een gevaarlijke deal met een misdaadorganisatie, waardoor zij verzeild raken in de onderwereld van de Amerikaanse stad Boston. Welke rol Zendaya gaat spelen, die momenteel te zien is in de musical The Greatest Showman, is nog niet bekend.

Helgeland won in 1998 de Oscar voor beste scenario voor de film L.A. Confidential. Zes jaar later werd hij voor dezelfde prijs genomineerd voor zijn bijdrage aan de film Mystic River.