Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

In de Australische misdaadserie Wanted staan twee vrouwen op de bus te wachten, wanneer ze plotseling getuige zijn van een gewapende overval. Het duo besluit om in te grijpen, maar dit zet een reeks van gebeurtenissen in werking die hen de meest gezochte mensen van Australië maken. Niet alleen de politie zit hen op de hielen, maar ook de criminelen. De twee vreemden zullen moeten samenwerken om de jacht op hen te overleven.

A Queer Eye for the Straight Guy heeft de overstap gemaakt naar Netflix. Onder de naam A Queer Eye zullen vijf homoseksuele stylisten de kledingstijl van heteroseksuele mannen flink onder handen nemen. Maar ook het interieur krijgt een make-over. De populaire realityserie maakte eerder de overstap naar landen als Spanje, Frankrijk en België en won zelfs een Emmy Award.

Ook verschenen er deze week nieuwe afleveringen van Star Trek: Discovery, Riverdale, Arrow, Crazy Ex-Girlfriend, Black Lightning, The Flash, Dynasty, Lucifer en Supergirl.

Films

Deze week verraste Netflix door The Cloverfield Paradox zonder enige vooraankondiging uit te brengen. In deze sciencefictionfilm gaat een aantal astronauten op zoek naar een alternatieve energiebron. Hun experimenten hebben al snel grote gevolgen, die al het leven op aarde in gevaar brengen. Overigens hoeven de fans niet lang te wachten op een vierde deel in de reeks: dat is al in de maak. Ook de eerste Cloverfield-film uit 2008 is sinds deze week beschikbaar op Netflix.

In de Britse horrorfilm The Ritual gaat een aantal mannen hiken in de Zweedse natuur om de dood van hun vriend te verwerken. Wanneer een van hen onderweg zijn enkel verdraait, besluit het viertal om een kortere weg te nemen naar de bewoonde wereld. Hierdoor moeten ze wel een dichtbegroeid bos doorkruizen. Wat volgt is een intense combinatie van The Blair Witch Project en Deliverance. In deze video zie je wat voor impact de geluidsband heeft op het succes van een horrorfilm.

The Theory of Everything vertelt het levensverhaal van de befaamde wetenschapper Stephen Hawking. Helen Mirren staat voor een duivels dilemma in de oorlogsthriller Eye in the Sky. Kiefer Sutherland wordt bedreigd door een duistere kracht in de horrorfilm Mirrors.

Ashton Kutcher ontmoet zijn schoonouders in de komedie Guess Who?. In High Crimes raakt Morgan Freeman betrokken bij een politiek gevoelige rechtszaak. Ook de prettig gestoorde rampenfilm Sharknado 5: Global Swarming is sinds deze week te zien op Netflix.

Documentaire

In de documentaire Seeing Allred volgen we het werk van Gloria Allred, een van de bekendste advocaten van Amerika. Zij zet zich al haar hele leven in voor de rechten van de vrouw. Daarbij heeft de advocate al de nodige tegenslagen gekend. Dit maakt haar echter alleen maar vastberadener. Op het prestigieuze filmfestival Sundance werd Seeing Allred genomineerd voor de juryprijs in de categorie beste documentaire.