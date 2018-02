House of Cards-acteur Reg E. Cathey (59) overleden

Hij leed aan longkanker, meldt TMZ.

In 2015 won Cathey nog een Emmy in de categorie beste gastrol voor zijn rol als Freddy in de populaire Netflix-serie House of Cards.

Cathey speelde vanaf het eerste seizoen mee in House of Cards, waarin hij zijn eigen spareribs-zaak runde. Hoofdrolspeler Frank Underwood kwam graag bij zijn vriend Freddy langs.

Samuel L. Jackson

De laatste jaren stond Cathey vooral bekend om zijn rol in de Netflix-serie, in het verleden speelde hij onder meer mee in films als The Mask, S.W.A.T. en Fantastic Four. Daarnaast speelde hij de rol van Norman Wilson in meerdere seizoenen van The Wire.

In Amerika is met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Cathey. "Geschokt door het verlies van Reg E. Cathey", schrijft acteur Samuel L. Jackson op Twitter, die met de acteur in S.W.A.T. speelde. "Een briljante acteur en vriend. Onvervangbaar!".