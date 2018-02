Stuntcoördinator was niet betrokken bij opnames auto-ongeluk Uma Thurman

Adams zegt in The Hollywood Reporter dat niemand van de stunt-afdeling die dag nodig was op de set. "Op de dag van het ongeluk stonden geen stunts gepland voor de opnames. Ik heb nooit een melding gekregen dat Thurman die dag in een auto ging rijden."

Thurman zei vorige week in een interview met The New York Times dat Quentin Tarantino haar onder druk had gezet om in de onveilige auto te rijden. De actrice hield er een hersenschudding en verwondingen aan haar knieën aan over.

"Als ik erbij betrokken was geweest, dan had ik erop gestaan dat de auto veilig was", vervolgt Adams. "En dat er een professional zou rijden."

Excuses

Zowel regisseur Tarantino als producer Lawrence Bender heeft na het verschijnen van het artikel excuses aangeboden voor het voorval. Volgens Thurman is het incident in de doofpot gestopt, maar dat ontkennen beide Tarantino en Bender.

"Ik was zo blij toen we die beelden ontdekten in een doos op een opslaglocatie ergens. Zo blij dat ik haar kon helpen eindelijk haar verhaal te doen", aldus Tarantino.