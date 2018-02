Psycho-acteur John Gavin op 86-jarige leeftijd overleden

Dat meldt meldt The Hollywood Reporter. Gavin had al jaren leukemie en overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Zijn vrouw, actrice Constance Towers, heeft het overlijden via haar woordvoerder bekendgemaakt.

Gavin en Towers speelden samen in verschillende films en series, zoals de experimentele film The Naked Kiss. De acteur beleefde zijn hoogtepunt in de jaren vijftig en zestig. Hij speelde onder meer in de horrorklassieker Psycho en was te zien als Julius Caesar in Spartacus. Voor zijn rol in A Time To Love And A Time To Die won Gavin een Golden Globe.

Een grote teleurstelling uit zijn carrière is dat hij was gecast als de nieuwe James Bond voor de film Diamonds are Forever uit 1971, maar dat Sean Connery op het laatste moment besloot alsnog terug te willen keren als de superspion.

Na zijn carrière was Gavin enige jaren voorzitter van de Screen Actors Guild. In de jaren tachtig werd hij onder president Ronald Reagan nog ambassadeur in Mexico.