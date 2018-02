Dat meldt The Hollywood Reporter.

De acteur (22) geeft gestalte aan de Britse koning die van 1413 tot 1422 regeerde. De film wordt gebaseerd op het beroemde toneelstuk Henry V, dat werd geschreven door Shakespeare.

Chalamet ontving dit jaar een Oscarnominatie voor zijn rol in Call Me by Your Name. Ook was hij te zien in de eveneens voor een Oscar genomineerde film Lady Bird en de serie Homeland.