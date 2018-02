Harrison Ford gaf opvolger Alden Ehrenreich tips voor rol Han Solo

Voordat Ehrenreich zich in de rol van Han Solo hees, ging hij uit eten met de man die Han Solo een eerste gezicht gaf. Volgens filmproducent en baas van Lucasfilm Kathleen Kennedy is de ontmoeting tussen beiden prima verlopen.

Kennedy wilde voor de nieuwe film dolgraag dat de twee acteurs elkaar zouden ontmoeten. Vooral ook omdat ze vond dat Ford akkoord moest zijn met zijn opvolger. "Het was Harrison op zijn best", zei ze tegen het blad Entertainment Weekly, dat vrijdag in de winkels ligt. "Hij was zeer te spreken over Ehrenreich en vertelde uitgebreid hoe hij met de scripts van Star Wars omging. Dat was echt een grote steun voor hem."

Vier films

Solo: A Star Wars Story is een op zichzelf staande film in het Star Wars-universum. De jonge jaren van Han Solo staan erin centraal. Ford was in vier Star Wars-films te zien als Solo.