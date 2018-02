Jennifer Garner in achtdelige komedieserie Camping

De HBO-serie wordt geschreven en geproduceerd door Lena Dunham en Jenni Konner. Camping is gebaseerd op de gelijknamige Engelse serie van Julia Davis.

Camping gaat over een man die zijn 45e verjaardag in het bos viert. Het feest is tot in de puntjes verzorgd door zijn echtgenote (Garner), maar loopt uiteindelijk uit op een ramp.

De opnames voor Camping beginnen in de lente in Los Angeles.

Alias

De 45-jarige Garner was voor het laatst in de televisieserie Alias te zien. Ook speelde Garner in films als The Kingdom, Dallas Buyers Club en Daredevil. Het is niet bekend of Dunham, die eerder in Girls speelde, ook een rol voor zichzelf ziet weggelegd in de komedieserie.