Kinderboek Gips krijgt serie-verfilming op AVROTROS

Cécilia Vos, Liz Vergeer en Teun Stokkel spelen de hoofdrollen in GIPS. De opnames zijn deze maand van start gegaan.

Anna Woltz won met Gips in oktober 2016 een Gouden Griffel voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kinderboek. De hoofdpersonages in het verhaal zijn de dertienjarige Fitz en haar zusje Bente.

Fitz is woedend omdat haar ouders uit elkaar gaan. Ze vreest een stomme kerst en gelooft ook helemaal niet meer in de liefde. Als Bente door een ongelukje haar vingertopje verliest, belandt het hele gezin in het ziekenhuis. In het ziekenhuis beleeft Fitz allemaal avonturen, sluit ze vriendschappen en komt ze erachter dat liefde ook heel leuk kan zijn.

Debuut

Cécilia Vos debuteerde als actrice in de korte film Grijs is ook een kleur. Daarin speelde ze een meisje van dertien jaar oud dat probeert haar oudere, depressieve broer (Ko Zandvliet) gelukkig te maken.

Het scenario van GIPS is geschreven door Tijs van Marle, de regie is in handen van Janneke van Heesch en Paul Voorthuysen is producent.