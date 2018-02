BNN-VARA stopt na twee seizoenen met serie Vechtershart

Grives schrijft op Instagram dat ze veel vragen heeft gehad of er een vervolg op de serie zou komen. Vechtershart werd in 2016 nog door de NPO ingezonden voor de International Emmy Awards.

De actrice bedankt via het sociale medium de kijkers van het programma. "Bedankt voor het kijken en de fantastische support! Heb nog nooit zoveel reacties gehad op een serie en ik voel me vereerd met de transformatie die ik heb mogen ondergaan voor deze serie en de geweldige kickbokswereld die ik heb leren kennen. Stay strong and fit."

Vechtershart speelt zich af in de hechte wereld van de vechtsport en de boksscholen. Door een geweldsdelict belandt kickbokskampioen Nick (gespeeld door Waldemar Torenstra) in de gevangenis. Dit lijkt het einde van zijn carrière te zijn, maar als hij na vier jaar weer vrij komt, is hij vastbesloten terug naar de top te keren. Imanuelle Grives speelt Selma, de ex van Nick en moeder van zijn kinderen.

Reden

Marloes van Grotel, persvoorlichter bij BNN-VARA, zegt dat "het zo gaat" bij series. "Er is geen specifieke reden voor het stoppen van de serie, het heeft niets te maken met het budget of kijkcijfers. We maken heel veel series en die stoppen ook weer na een tijdje." Volgens Van Grotel is het nog niet bekend wat er eventueel voor Vechtershart in de plaats komt.