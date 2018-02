Kill Bill-producer Lawrence Bender biedt Uma Thurman excuses aan

Thurman vond "het onbeschrijflijk dat het incident daarna in de doofpot is gestopt." Bender laat via een officieel statement weten "het heel erg te vinden dat Uma deze pijn door de jaren heen heeft moeten doorstaan, zowel fysiek als psychisch".

"De veiligheid van de mensen met wie ik werk, heeft mijn hoogste prioriteit. Ik heb nooit iets verborgen gehouden voor Uma, net zo min als dat ik mee heb gedaan aan een complot om dit ongeluk stil te houden. Zoiets zou ik nooit doen", vervolg Bender.

"Ik hoorde een paar maanden geleden hoe Thurman tegen dit incident aankeek en in de periode daarna heb ik er alles aan gedaan om zoveel mogelijk informatie te vergaren over dat wat er gebeurd is. Ik heb dit ook met Quentin Tarantino gedeeld, omdat ik er zeker van wilde zijn dat ze alle antwoorden kreeg waarna ze al zo lang op zoek is."

In The New York Times sprak Thurman over het incident. Ze zei dat ze was gedwongen door Tarantino om de auto te besturen.

Bij de publicatie van het artikel op de website van de krant werd ook een video van een scène uit Kill Bill geplaatst, waarin te zien is hoe Thurman met de auto van de weg raakt. De beelden werden niet eerder vertoond en Thurman zag ze zelf pas vijftien jaar na het bewuste ongeluk.