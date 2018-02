Ilse DeLange was 'strontnerveus' voor eerste opnames Nashville

"Ik was de eerste keer strontnerveus", vertelt de zangeres woensdag in De Wereld Draait Door.

DeLange, die in vier afleveringen van de serie te zien is, vond haar ervaring op de set fantastisch. "Ik voelde me als Alice in Wonderland!"

Volgens de zangeres heeft haar rol veel overlappingen met haar echte leven. "Ik speel een jurylid van een talentenshow, net als mijn werk in The Voice of Holland", vertelt ze. "Ik word een soort vertrouwelinge van één van de kandidaten en help haar haar weg te vinden in de muziekwereld."

DeLange is al in twee afleveringen te zien, twee andere moeten nog uitgezonden worden. De zangeres hoopt nog meer afleveringen op te mogen nemen. "Het ligt een beetje aan de verhaallijn of ik nog meer te zien zal zijn."

DeLange zingt in de serie ook een nummer, tot haar blijdschap mocht dat een eigen liedje zijn. "Dat was nog de vraag, omdat alle nummers in Nashville speciaal voor de serie geschreven worden. Maar ik mocht mijn eigen liedje Love Goes On doen, dat was erg bijzonder omdat het een speciaal nummer voor me is", aldus de zangeres.