Terugkeer Jersey Shore beleeft wereldpremière op 5 april

Dat meldt The Hollywood Reporter.

Voor Jersey Shore Family Vacation keren de oorspronkelijke castleden Paul "Pauly D" Delvecchio, Jenni "JWOWW" Farley, Vinny Guadagnino, Ronnie Ortiz-Magro, Nicole "Snooki" Polizzi, Mike "The Situation" Sorrentino en Deena Nicole Cortese terug. Sammi "Sweetheart" Giancola is de enige die niet te zien zal zijn in het vervolg.

Jersey Shore kwam in 2009 op het eerst op televisie en heeft zes seizoenen gelopen. In de realityshow worden acht mensen gevolgd die een zomer lang in één huis worden gestopt en voornamelijk feesten. Op het hoogtepunt in 2011 keken er gemiddeld 9 miljoen mensen per aflevering