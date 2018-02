Julianne Moore speelt rol in Amerikaanse verfilming After the Wedding

Dat meldt The Hollywood Reporter.

After the Wedding gaat over de Deense directeur van een Indiaas weeshuis die voor een dilemma komt te staan wanneer een rijke zakenman een investering wil doen, maar daarvoor hoge eisen aan hem stelt.

In de originele film, die werd geregisseerd door Susanne Bier, speelden Mads Mikkelsen (Hannibal, Casino Royale) en Sidse Babett Knudsen (Borgen, Westworld) de hoofdrollen.

In de Amerikaanse verfilming zal de directeur van het weeshuis door een vrouw gespeeld worden en vindt het verhaal plaats in New York.

Het is nog niet bekend welke rol Moore gaat vertolken en wanneer de opnames van de film zullen beginnen.